Ben Zucker gastiert am 1. August 2021 auf Schloss Eyrichshof (Landkreis Haßberge)

gastiert am auf (Landkreis Haßberge) Im Gepäck: sein neues Album "Wer sagt das?! Zugabe!"

Das Konzert ist Teil seiner Sommershow 2020

Ben Zuckers Erfolgsgeschichte geht weiter. Mit seiner offenen Art hat sich Ben Zucker in Rekordzeit zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten männlichen Solo-Acts innerhalb der deutschsprachigen Musik entwickelt.

Ben Zucker auf Schloss Eyrichshof: Kometenhafter Aufstieg nach "Na und?!"

Sein Debütalbum „Na und?!“* schoss auf Platz 4 der Longplay-Charts und brachte die Single-Hits „Na und?!“, „Was für eine geile Zeit“ und „Der Sonne entgegen“ hervor, die mittlerweile weit über 50 Millionen YouTube-Klicks verzeichnen. Ben Zucker ist das gefeierte Idol einer völlig neuen Generation von Musikfans. Mit dem Titeltrack aus dem Album „Wer sagt das?!“ knüpfte der Vollblutmusiker nahtlos an seinen bisherigen Erfolg an.

Doppelplatin-Award für sein Albumdebüt, die Goldene Henne und zwei Echo-Nominierungen, außerdem hunderttausende begeisterte Fans während der gemeinsamen Sommertour mit Helene Fischer sowie eine restlos ausverkaufte Headliner-Tour 2018 – so liest sich die unglaubliche Erfolgsbilanz von Ben Zucker. Innerhalb der letzten 24 Monate hat sich der Sänger mit der Reibeisenstimme an die Spitze der deutschen Musiklandschaft katapultiert. Für Ben Zucker ist es jedoch erst der Anfang: Mit seinem neuen Album „Wer sagt das?! Zugabe!“ legt der sympathische Berliner nach und erklärt im Hinblick auf seine ausverkaufte Arena-Tournee 2019 zu seinem ganz persönlichen Erfolgsjahr.

Wegen der Corona-Pandemie musste seine 2020 geplante Tour jedoch verschoben werden. Voller Elan und Vorfreude startet der Schlagersänger nun seine Deutschland-Tour. Fans können sich über zahlreiche Auftritte freuen, beispielsweise beim Konzert im Rahmen seiner Sommershow 2020 auf Schloss Eyrichshof bei Ebern am 1. August.

Nicht nur Ben Zucker plant einem Besuch nach Franken. Einen Überblick über die Konzert-Highlights 2021 in Franken finden sie hier.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach interessanten Angeboten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Ticket- oder Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und eine Karte für eine Veranstaltung oder ein Produkt kaufen, bekommen wir eine Provision vom Ticketportal bzw. Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.