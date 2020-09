Experte klärt auf: Worauf kommt es beim (umweltfreundlichen) Heizen mit Holz an?

Gut frs Wohlbefinden, aber schlecht fr die Umwelt? Am Holzofen im Wohnzimmer entzndet sich nicht selten Streit. Fakt ist: Obwohl die Zahl der "huslichen Feuersttten" in Deutschland seit Jahren mit rund elf Millionen auf gleichbleibend hohem Niveau bleibt, haben sich die Emissionen um etwa ein Drittel verringert. Das geht nach Aussage des Branchenverbandes Haus, Heiz- und Kchentechnik (HKI) aus Daten des Umweltbundesamtes hervor. HKI-Geschftsfhrer Frank Kienle sagt, dass von den rund 300000 fen , die in Deutschland jhrlich verkauft werden, etwa 75 Prozent keine Neuanschaffungen sind, sondern Ersatz fr ltere Gerte