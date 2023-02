Eltmann: Katze auf Hausdach gefangen - Nachbarin alarmiert Feuerwehr

"Gesehen, dass sie Angst hat ": Vierbeiner musste mit einer Drehleiter gerettet werden

": Vierbeiner musste mit einer werden "Normalerweise nie ohne Kratzspuren": Kommandant berichtet von rührender Reaktion der Katze

Zu einem Tierrettungseinsatz wurde die Feuerwehr Stadt Eltmann (Landkreis Haßberge) am frühen Freitagmorgen (24. Februar 2023) gerufen. Eine Katze kam vom Hausdach nicht mehr herunter und musste mit einer Drehleiter gerettet werden. Der Einsatz eine rührende Aktion der Katze hervor, wie Feuerwehrkommandant Fabian Hümmer gegenüber inFranken.de erklärt.

Katze sitzt "heulend und jaulend" auf Dach fest: Feuerwehr Stadt Eltmann hat bewegende Tierbegegnung

Zum ersten Mal auffällig wurde die Katze in der Nacht. "Gegen vier Uhr morgens bemerkte die Nachbarin des Hauses, dass die Katze heulend und jaulend auf dem Dach saß", so Hümmer. Nachdem sie sich "vergewissert hatte, dass die Katze wirklich nicht mehr herunterkam, hat sie uns alarmiert". Vor Ort machte sich die Feuerwehr selbst ein Bild. "Sie saß auf dem First und kam tatsächlich nicht mehr herunter. Man hat gesehen, dass sie Angst hatte".

So musste der Stubentiger mit einer Drehleiter gerettet werden. Dabei kam es zu einer rührenden Reaktion der Katze. "Das war schon sehr ungewöhnlich. Normalerweise kommen wir bei solchen Einsätzen nie ohne Kratzspuren weg oder die Tiere hauen von uns ab", erklärt Hümmer. Doch als ein Feuerwehrmann hochstieg, "hat die Katze mit der Pfote nach unserem Kameraden gegriffen. Sie war sehr dankbar und ist ihm dann kooperativ auf den Rücken gehüpft. Sowas habe ich noch nie erlebt".

Seit einigen Jahren häufen sich die Tierrettungen bei der Feuerwehr Stadt Eltmann, wie der Kommandant erklärt. "Wir haben häufiger Hunde, die aus Rohren gerettet werden müssen, oder Igel, die im Zaun stecken bleiben." Letztes Jahr musste ihm zufolge auch "ein Schaf mit dem Rettungsboot aus dem Main gefischt werden", berichtet Fabian Hümmer. "Bei Tierrettungen müssen wir in letzter Zeit immer aktiver mithelfen".