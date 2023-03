Ebern vor 1 Stunde

Mehr als 120 Einsatzkräfte

Vermisstenmeldung löst Großeinsatz mit Hubschrauber aus - Zufall führt Suchtrupps auf die richtige Spur

In Ebern im Landkreis Haßberge löste am Dienstag (7. März 2023) eine Vermisstenmeldung einen Großeinsatz aus. Wie das BRK Haßberge mitteilt, habe es sich um den bislang größten Einsatz dieser Art in diesem Jahr gehandelt.