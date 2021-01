Stare gehören zu den Zugvögeln, aber einige überwintern auch hierzulande in Städten, kommen in den Garten und fressen Äpfel oder Meisenknödel. Die Tiere verachten keine Energiekuchen oder Mehlwürmer. Am Sonntag wurden sie erstmals in diesem Jahr an einem Futterplatz in Unterpreppach gesichtet. Auffällig sind vor allem die großen Schwärme, in denen Stare sich außerhalb der Brutzeit zusammenfinden und spektakuläre Formationsflüge vollführen. Das Gefieder hat eine schwarze Grundfarbe mit violett-grünem Metallglanz. Das Schlichtkleid ist mit weißen Flecken übersät. Foto: Helmut Will