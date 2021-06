Wonfurt vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Dichter Rauch über Ortschaft: Maschine in Kreisabfallzentrum in Vollbrand - Mitarbeiter verletzt

Im Kreis Haßberge stand eine Maschine im Kreisabfallzentrum in Wonfurt in Vollbrand. Etliche Einsatzkräfte rückten an, um den Flammen Herr zu werden. Ein Mitarbeiter wurde verletzt.