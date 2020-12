Ebern vor 17 Stunden

Mobile Teststation

Corona-Pandemie: Erstmals Reihentestung für Eberns Schüler

In der Dreifach-Turnhalle in Ebern unterzogen sich am Dienstag mehr als 450 Schüler von Gymnasium, Real- und Mittelschule einem Test auf Covid-19. Für diese Reihentestung wurde eine mobile Teststation der Regierung von Unterfranken eingerichtet.