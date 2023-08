Am Sonntagabend (6. August 2023) kam es auf dem Weinfest in Zeil am Main zu einem Streit, bei dem ein junger Mann erheblich verletzt wurde. Zusätzlich wurde ein älterer Mann, der die Auseinandersetzung schlichten wollte, von den Tätern niedergeschlagen.

Schon vor der Straftat in der Langen Gasse kam es zu einem Streit zwischen dem 18-jährigen Verletzten und einer Gruppe Jugendlicher. Dieser konnte durch das Eingreifen des Sicherheitsdiensts und der Polizei beruhigt werden. Laut der Polizeiinspektion Haßfurt kehrten die Jugendlichen ungefähr eine Stunde später zurück und fingen in einer der Heckenwirtschaften eine neue Auseinandersetzung mit dem 18-Jährigen an.

Heftiger Streit in Zeil am Main: Jugendlicher mit Stein verletzt - Rentner wollte schlichten

Ein älteres Ehepaar versuchte, den Streit zu schlichten. Scheinbar war die Situation beruhigt und das Ehepaar wandte sich ab. Ohne Vorwarnung wurde der ältere Ehemann dann von einem unbekannten Jugendlichen mit einem Holzstuhl von hinten niedergeschlagen, sodass er zu Boden ging.

Daraufhin griffen die bislang unbekannten Personen den 18-jährigen Mann an, den sie vermutlich wegen der vorherigen Auseinandersetzung als Opfer ausgesucht hatten und schlugen gemeinschaftlich auf den inzwischen am Boden liegenden Jugendlichen ein.

Laut Zeugenaussagen schlug einer der Jugendlichen mit einem faustgroßen Stein in das Gesicht des 18-Jährigen. Im Anschluss warf er den Stein auf das Opfer. Der 18-Jährige erlitt nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht und insbesondere im Mundbereich. Sowohl der Jugendliche als auch der Rentner wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Täter noch unbekannt: Polizei Haßfurt sucht nach Zeugen

Die Gruppe der jugendlichen Täter konnte bisher noch nicht festgenommen werden. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung im Bereich des Weinfests in Zeil am Main führte bislang noch nicht zur Identifizierung der Täter, weshalb um zusätzliche Zeugenhinweise gebeten wird.

Bei den Tätern soll es sich um junge Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren handeln, die teilweise ein südländisches Aussehen haben. Der Haupttäter wird als junger Heranwachsender mit weißem T-Shirt und dunkler Brille beschrieben. Zeugenhinweise sollen der Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefonnummer 09521/9270 gemeldet werden.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa