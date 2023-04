Von einer Bar in der Hauptstraße von Haßfurt aus wurde in der Nacht von Dienstag (11. April 2023) auf Mittwoch gegen 2.30 Uhr der Notruf wegen einer stark blutenden Person getätigt. Vor Ort konnten die Beamten einen 28-Jährigen vorfinden, der am Boden lag.

Während der 28-Jährige ärztlich behandelt wurde, ist er zunehmend aggressiver geworden, sodass er schließlich zwei Polizeibeamte angriff. Nachdem die Situation unter Kontrolle gebracht war, wurde der junge Mann ins Krankenhaus nach Haßfurt gebracht. Dort ergab seine Blutentnahme einen Promillewert von 2,08.

Nach Notruf: 28-Jähriger wird gewalttätig

Die beiden Polizeibeamten blieben glücklicherweise unverletzt, wie die Polizeiinspektion Haßfurt mitteilte. Wie es zu den Verletzungen des 28-Jährigen kam, muss noch weiter ermittelt werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild