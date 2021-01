Wieder einmal ereignete sich auf dem Autobahnzubringer zwischen Ebelsbach und Eltmann am Donnerstagmorgen ein Unfall. Der Verkehr war für gut eineinhalb Stunden behindert und es gab zeitweise kleinere Staus.

Gegen 7 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW Passat die ehemalige Bundesstraße 26 von Eltmann kommend und ordnete sich auf die Linksabbiegerspur zur Maintalautobahn in Fahrtrichtung Bamberg ein. Während des Abbiegevorgangs übersah der Mann offensichtlich einen entgegenkommenden Renault Master, dessen Fahrer geradeaus in Richtung Eltmann unterwegs war. Frontal krachte der Passat in den Transporter, dessen 59-jähriger Fahrer unverletzt blieb. Der 27-Jährige am Steuer des VW erlitt hingegen Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in das Haßfurter Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Unfallbeteiligte stammen aus dem Landkreis Haßberge.

Mit 20 Einsatzkräften war die Feuerwehr Eltmann vor Ort und sicherte unter der Einsatzleitung des Kommandanten Fabian Hümmer die Unfallstelle ab. Außerdem nahmen die Feuerwehrleute ausgelaufene Betriebsstoffe auf, stellten den Brandschutz sicher und leiteten die Verkehrsteilnehmer einspurig am Einsatzort vorbei. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Auskunft der Beamten der Polizeiinspektion Haßfurt auf rund 13 000 Euro.