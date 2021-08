Bereits am Samstag (21. August 2021) wurden zwei Fahrradfahrer, die gegen 12.45 Uhr in Haßfurt unterwegs waren, von einem vorbeifahrenden Autofahrer genötigt und beleidigt. Die Fahrradfahrer wollten gerade von den Kleingärten an der Osttangente über den Kreisverkehr in Richtung Industriestraße fahren, als der Autofahrer sie anschrie: "Ihr Fahrradfahrer seid die letzten Deppen."

Dabei bremste er die beiden so aus, dass sie die erste Ausfahrt in Richtung Biogasanlage nehmen und ausweichen mussten. Die Staatsanwaltschaft Bamberg ermittelt jetzt gegen den Autofahrer wegen Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr.