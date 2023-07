Das Altmain-Weinfest 2023 : Ein Überblick zum Zeitraum, Programm und Highlights

: Ein 4 Tage Weinfest: Kulinarische Highlights, Live-Musik, Licht- und Lasershow und Feuerwerk

Mit dabei in diesem Jahr: Beer Belly Boys, Pn8, Partyfürsten und Blasmusik-Auffürhungen

Das Altmain-Weinfest wird auch in diesem Jahr wieder mehrere tausende Gäste beglücken. Für die Gäste präsentiert sich das Traditionsfest im gewohnten Stil am romantischen Festplatz am Altmain. Voller Vorfreude blicken die Veranstalter*innen der Winzer- und Korbmachergemeinde in Sand am Main auf das kommende Wochenende. Vom 7. Juli 2023 bis zum 10. Juli 2023 kannst du dich neben kulinarischen und deftigen Köstlichkeiten auch auf Spitzenbands und ein buntes Rahmenprogramm freuen.

Altmain-Weinfest 2023: Das Eröffnungs-Programm am Freitag

Das Traditionsfest startet um 18 Uhr auf dem Festplatz am Altmain mit einem Konzert der Band Beer Belly Boys. Die Newcomer-Band mit jungen Musikern aus der Umgebung darunter Sander „Eigengewächse“ werden die ersten sein, die am Weinfest 2023 mit ihren modernen und groovigen Musikmix die Festbesucher auf den 4 Tage Party Marathon einstimmen werden.

Zweimal ausgezeichnet als „Beste Pop-Rock-Coverband“ tourt die Liveband P.n.8 seit 35 Jahren durch das Land und gastiert um 20 Uhr am Festplatz. Pn8 beeindruckt nicht nur durch ihre gewaltige Farblaser- und Light-Show, sondern auch durch die besondere Live-Performance rund um Bandleader Ossi Mark.

Im Pn8-Truck reist man nicht nur mit jeder Menge Bühnentechnik an Bord zu den Gigs, sondern auch mit jeder Menge Songs aus den aktuellen Charts und der Klassiker-Ecke sämtlicher Pop-Rock-Hit-Giganten.

Eröffnungsfeier am Samstag: Festzug, Live-Musik und Wein-Prinzessin

Um 15 Uhr wird nach einem Sektempfang der Festzug gestartet. Nach dem großen Festzug durch den Ortskern wird die offizielle Eröffnungsfeier mit Fassanstich und zahlreichen Gästen um 16 Uhr zelebriert. Hierzu sind unter anderem die Fränkische Weinkönigin, die Abt-Degen Weintal Prinzessin, die Sander Weinprinzessin und zahlreiche weitere Weinhoheiten aus den umliegenden Weinanbaugebieten eingeladen. Umrahmt wird die Eröffnung vom Blasorchester Sand am Main und dem traditionellen Weinfestlied der Sander Kindergartenkinder.

Um 20 Uhr kannst du dich über Live-Musik und Licht- sowie Video-Animationen der Band Partyfürsten freuen. Bei der Beschreibung der Partyfürsten kommen die Superlative an ihre Grenzen. Nicht nur zweimal als „Partyband des Jahres“ ausgezeichnet, sondern auch als „Beste Partyband der letzten 30 Jahre“. Nach der Megaparty am Weinfest 2018 werden die Partyfürsten, welche seit 20 Jahren zu den Hauptakteuren der Cannstatter Wasen zählen, auch in diesem Jahr den Festplatz in eine Partymeile verwandeln.

Mit ihrem einzigartigen Gesamtpaket aus Live-Musik gepaart mit einer Licht- und Video-Animation, die ihresgleichen sucht, liefern sie ein wahres Bühnenkunstwerk. Das abwechslungsreiche und umfangreiche Repertoire aus Pop, Rock, Party, Schlager sowie Klassiker und Charts verspricht Party bis spät in die Nacht hinein.

Schlemmereien, Blasmusik-Highlight und Party-Power am Sonntag

Traditionell startet der Weinfest-Sonntag mit dem Gottesdienst um 10 Uhr am Festplatz. Im Anschluss erfolgt um 11:30 Uhr das Mittagessen mit dem „Scharfen Blech“. Ab 14 Uhr beginnt das Blasmusik-Highlight am Wochenende. Das Orchester Holger Mück ist ein wahrer Ohrenschmaus für alle Liebhaber*innen der Blechmusik. Leidenschaftliche Interpretationen beliebter und unvergesslicher Egerländer Melodien gehören genauso zum Live-Programm von Holger Mück und seinen Musikanten wie speziell für das Orchester zugeschnittene neue und ideenreiche Kompositionen und Arrangements.

Ab 19:30 Uhr kannst du dich über eine geballte Ladung Party-Power vom Hofbräu-Regiment freuen. Die Stimmungsspezialisten vom Hofbräu-Regiment werden bereits zum vierten Mal aufs Partygelände am Altmain einmarschieren. Zu Beginn wird in Uniform und Pickelhaube die Kanone abgefeuert, ehe die fetzige Partymusik den Festplatz sprengt. Die Stuttgarter Kult-Band heizt regelmäßig auf Volksfesten, in Bierzelten oder auf Mallorca- und Aprés-Ski-Partys ordentlich ein. Natürlich ist auch das Hofbräu-Regiment als „Hauskapelle“ im Grandl ́s Hofbräuzelt fester Bestandteil der Canstatter Wasen.

Für Spiel und Spaß sorgt die große Spielstraße im Pausenhof der Grundschule. Diese bietet für die jüngsten Weinfestbesucher ein kunterbuntes Angebot zum Spielen und Austoben am ganzen Wochenende. Den Abschluss des Weinfest-Sonntags bildet eine gigantische Lasershow mit fantastischer Pyro- und Lichtshow. Die Show startet voraussichtlich um 22:30 Uhr.

Abschluss des Altmain-Weinfestes am Montag: Blaskapelle, Almrocker und Abschlussfeuerwerk

Ab 17 Uhr gastiert die Blaskapelle der Lebenshilfe Augsfeld auf dem Festplatz. Mittlerweile schon fest zum Repertoire zählen die engagierten und stets bestens gelaunten Musiker*innen der Blaskapelle der Lebenshilfe Augsfeld. Sie stimmen dich am Nachmittag des letzten Festtages auf das große Festfinale ein.

Den musikalischen Abschluss bilden die Almrocker, welche ihren Auftritt um 20 Uhr haben werden. Acht Musiker*innen und eine Leidenschaft – jung, wild, engagiert und mit fetzigem Volksrock verwandeln die Almrocker jedes Fest in eine Party-Hochburg. Mit ihrem Erfolgsrezept hat sich die professionelle Band aus dem Main-Tauber-Kreis in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten Bands in ganz Süddeutschland entwickelt. Das Programm verspricht Volksrock vom Feinsten, groovigen Rock`n`Roll, das Beste aus den 80ern und 90ern und natürlich Partykracher vom Ballermann oder der Aprés-Ski Hütte.

Das Festfinale bildet ein spektakuläres Abschlussfeuerwerk, begleitet mit Power-Musik. Alle weiteren Informationen rund um das traditionelle Altmain-Weinfest 2023 erhältst du hier.

Kontaktdaten:

Organisationskomitee Altmain-Weinfest e. V.

Joachim-Hofmann-Strasse 8, 97522 Sand a. Main

E-Mail: organisationskomitee@altmain-weinfest.de

organisationskomitee@altmain-weinfest.de Internet: Altmain-Weinfest

