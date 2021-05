An der Mainschleuse in Limbach, einem Stadtteil von Eltmann (Lankdreis Haßberge) ist es am Mittwochnachmittag (19. Mai 2021) zu einem Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei Unterfranken auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, stürzte ein Arbeiter gegen 13.50 Uhr von einem Gerüst sechs bis sieben Meter in die Tiefe und prallte auf den Betonboden.

Der Mann wurde bei dem Sturz schwerst verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Über die Ursache für den Unfall und das Alter des verletzten Mannes liegen der Polizei noch keine Informationen vor. Laut Angaben der Agentur News5 waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Bergwacht im Einsatz.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. Wir aktualisieren ihn, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

