Feuer im Kreis Haßberge: Mitten in der Nacht ist es in der Marienstraße in Sand am Main zu einem Brand gekommen. Zwei Bewohner wurden dabei verletzt.

Gegen 03.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken über einen Wohnungsbrand in der Marienstraße in Sand am Main informiert. Bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnten sich die meisten Bewohner des Mehrparteienhauses bereits eigenständig ins Freie begeben. Zwei Bewohner mussten mit der Drehleiter durch die Feuerwehr gerettet werden.

Brand in Sand am Main: Zwei Bewohner verletzt - Haus nicht mehr bewohnbar

Neben einem 71-jährigen Nachbarn wurde ein 26-jähriger Anwohner mit leichter Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr bekam den Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss schnell unter Kontrolle und konnte die Flammen löschen, bevor diese auf weitere Wohnungen übergriffen. Durch Brandschäden und Löschwasser wurde das Haus allerdings derart in Mitleidenschaft gezogen, dass es derzeit nicht mehr bewohnbar ist.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, zu der bislang keine Erkenntnisse vorliegen. Die Bewohner des Hauses kamen zwischenzeitlich bei Verwandten und Bekannten unter.

