Am Montag um 15.10 Uhr ereignete sich auf der A70 bei Eltmann ein Unfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Dies teilt die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck mit. "Nach dem Tunnel Schwarzer Berg in Fahrtrichtung Schweinfurt wollte ein Beamter der Verkehrspolizei Bamberg mit seinem Streifenfahrzeug nach links in eine Betriebsumfahrt einfahren", schreibt die Polizei.

Dabei sei es zu einem Verkehrsunfall mit einem Peugeot 307 gekommen. Insgesamt beträgt der Sachschaden laut Polizei rund 25.000 Euro.

Nun bittet die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck Zeugen des Unfalls, sich unter 09722/9444-0 zu melden.