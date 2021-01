Ein 84-Jähriger aus dem nordöstlichen Landkreis wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2281 schwer verletzt. Nach Polizeiangaben besteht Lebensgefahr, so dass der Senior mit dem Rettungshubschrauber Christoph 60 der DRF-Luftrettung in das Zentralklinikum Suhl geflogen wurde.

Kurz nach 13 Uhr war der Rentner alleine mit seinem Hyundai Matrix von Aidhausen nach Kerbfeld unterwegs. Etwa 400 Meter vor dem Ortseingang verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte 50 Meter den Straßengraben entlang. Dabei blieb das Auto an einem Abflussrohr und einem Wasserdurchlass hängen und landete schließlich auf der Fahrerseite liegend halb auf der Straße.

Ein hinzukommender Verkehrsteilnehmer setzte den Notruf ab, woraufhin die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt die Feuerwehren aus Aidhausen und Stadtlauringen alarmierte. Mit insgesamt 35 Mann befreiten die Rothelme den Mann aus seiner misslichen Lage. "Nach der Sicherung des Fahrzeuges haben wir das Dach auf der Beifahrerseite mit der Rettungsschere abtrennen und zur Seite klappen müssen", sagte der Aidhäuser Kommandant und Einsatzleiter Hans-Jürgen Geiling.

Weitertransport zunächst nicht möglich

Außerdem stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Der Unfallfahrer musste etwa eineinhalb Stunden durch einen Notarzt, den Einsatzleiter Rettungsdienst und ein Team des Rettungswagens stabilisiert werden, ehe der Weitertransport per Rettungshubschrauber möglich war.

Direkte Zeugen für den Unfallhergang gibt es laut Polizei nicht. Auch soll nach ersten Erkenntnissen kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Gutachter zum Einsatzort gerufen.

Der Sachschaden an dem Auto wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Die Straße zwischen Aidhausen und Kerbfeld war für über vier Stunden komplett für den Verkehr gesperrt.