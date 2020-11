Gestrichen! Die Faschingserffnung am 11.11. fllt wegen Corona ins Wasser. Foto: Eckehard Kiesewetter

Die Corona-Regeln und der November-Lockdown lhmen das ffentliche Leben. So fllt fast berall der Sturm aufs Rathaus und die Prinzenpaar-Proklamationen zum Auftakt der fnften Jahreszeit ins Wasser. Eine Umschau in den Faschingshochburgen im Landkreis Haberge.