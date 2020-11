Für rund 75 000 Euro hat die Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach in der vergangenen Woche zwölf Rollwagen in Günzburg bei der Firma Günzburger Steigtechnik abgeholt. Neben zahlreichem Material wurde insbesondere ein Rollcontainer "Beleuchtung" angeschafft, der zusammen mit den in den vergangenen Jahren an neuen Feuerwehrfahrzeugen angebrachten LED-Beleuchtungseinrichtungen bzw. eingebauten Lichtmasten den bisherigen Lichtmastanhänger ersetzt, wie Bürgermeister German Hacker mitteilt. Außerdem ist noch eine Ersatzbeschaffung für den Gerätewagen Logistik (GW-L1), Baujahr 1987, geplant. Aktuell werden über eine EU-Ausschreibung die Angebote eingeholt. Die Auftragsvergabe ist für Dezember 2020/Januar 2021 geplant. Der gebrauchte, aber voll funktionsfähige Lichtmast wurde vor kurzem an die Freiwillige Feuerwehr der Partnerstadt Nova Gradiska in Kroatien übergeben. Foto: Stadt Herzogenaurach