Die Kunstsammlungen der Veste Coburg ermöglichen mit Unterstützung der AOK Bayern eine kreative Auseinandersetzung mit alter Kunst und mit sich selbst. Die Corona-Pandemie führt weiterhin zu Einschränkungen des kulturellen Lebens. Wie Kunstgenuss und kreativer Austausch in der Gruppe in Zeiten von Social Distancing funktionieren kann, zeigt das Workshop-Angebot im Rahmen von "Gesund mit Kunst". Die Kunstsammlungen der Veste Coburg bieten vom 9. bis 13. November einen zweiten künstlerischen Online-Workshop an. Unter dem Motto "Mein innerer Garten. Künstlerischer Online-Workshop im Dialog mit Kunstwerken der Veste Coburg" begeben sich die Teilnehmer auf eine spannende Reise zu alten Kunstwerken und zu sich selbst. In einer Videokonferenz miteinander verbunden, erstellen die Teilnehmer ein Bild von ihrem inneren Garten. Damit ist der imaginierte Wohlfühlort gemeint. Die erspürten Elemente des eigenen inneren Gartens werden kreativ und bildlich umgesetzt. Garten-Darstellungen aus den Kunstsammlungen der Veste Coburg geben Anregungen und eröffnen einen Kosmos an Zeichen und neuen Bedeutungen.

Im Anschluss an den Workshop werden die Arbeiten in einer virtuellen Ausstellung mit Vernissage gewürdigt. Die Online-Workshops sind Teil des landesweiten Pilotprojekts "Gesund mit Kunst", das von der AOK Bayern gefördert wird. "Durch dieses neue kunstpädagogische und zugleich gesundheitsfördernde Angebot soll besonders die Lebensqualität und die Selbstwirksamkeit der Teilnehmer gestärkt sowie deren Teilhabe gefördert werden", sagt der Coburger AOK-Direktor Christian Grebner in einer Pressemitteilung. Mit dem Projekt sollen inhaltlich neue gesundheitsförderliche Zugänge in der Lebenswelt Kommune geschaffen werden. Per Smartphone, Tablet oder Laptop werden die Kursteilnehmer in einer leicht zu bedienenden Konferenzschaltung als virtuelle Gruppe von der Kunsttherapeutin Claudia Dedden aus Leverkusen angeleitet. Dedden wird unterstützt von der Dipl.-Pädagogin Felicitas Harke (Coburg) und einem Kunsthistoriker der Kunstsammlungen der Veste Coburg. Der Workshop inklusive Materialpaket ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 24. Oktober, die Teilnehmerzahl ist begrenzt (Mindestalter 16 Jahre, keine Vorkenntnisse notwendig). Anmeldung unter der Telefonnummer 02171/702900 oder an kontakt@claudia-dedden.de. Informationen auf veste.kunstsammlungen-coburg.de/gesund-mit-kunst-online-workshop-mein-innerer-garten/. red