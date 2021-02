Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag ein Mann und seine Tochter leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr in Euerdorf, als ein 31-jähriger Audi-Fahrer die Saalebrücke befuhr und beim Überqueren der Bundesstraße 287 die Vorfahrt missachtete. Er übersah den von rechts kommenden Pkw mit einem 56-jährigen Mann und dessen 15-jähriger Tochter. Bei der Kollision wurden Vater und Tochter leicht verletzt, der Fahrer kam vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus. Dieses konnte er glücklicherweise kurz darauf wieder verlassen, teilt die Polizei Hammelburg in ihrem Bericht mit. Der Pkw des Unfallverursachers wurde durch die Wucht des Aufpralls noch abgelenkt und gegen das Ortsschild geschleudert. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden an den Fahrzeugen von rund 12 000 und am Ortsschild von rund 200 Euro. pol