Ein vielseitiger Konzertabend findet am Sonntag, 16. Oktober, 18 Uhr, im Großen Saal der Bayerischen Musikakademie statt, den die beiden Chöre "fränk'n feel" und "GuIG" gestalten. Gemeinsam ist ihnen ein sehr breites Repertoire von Balladen über Popsongs, Swing, Jazz und aktuellen Hits. Dabei begeistern die Sängerinnen und Sänger mit rhythmischer Vielstimmigkeit, teils a cappella oder mit sparsamer Begleitung. Die Verbindung der Ensembles kam durch den Chorleiter Stefan Ammersbach der Hammelburger "GuIG" (Gesangs- und Instrumentalgruppe) zustande, der selbst Mitglied des Projektchores "fränk'n feel" ist. Dieser wurde 2015 vom Fränkischen Sängerbund ins Leben gerufen. Inzwischen hat sich ein fester Stamm von chorbegeisterten Menschen aus ganz Bayern darin zusammengefunden, die keine Kosten und Mühen scheuen, um bei den monatlichen Probesonntagen und den Konzerten dabei zu sein. Unter der professionellen Leitung von Franny Fuchs hat der Chor ein beachtliches Niveau erreicht und begeistert mit seinen facettenreichen und dynamischen Auftritten. Seit 58 Jahren sind die Hammelburger mit moderner Kirchenmusik unterwegs. In dieser Zeit hat sich das Repertoire oft verändert und ist immer vielseitiger geworden. Unter der Leitung von Stefan Ammersbach hat die Gruppe viele thematische Konzerte auch im weltlichen Rahmen erarbeitet. Anfang Oktober wurde dem Chor der Kulturehrenbrief des Landkreises verliehen. Karten gibt es an der Abendkasse. has