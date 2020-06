Zustimmung für die Friedhofs-Neugestaltung

DiePretzfelder Räte trefen sich auch am Friedhof, um sich ein Bild über den dortigen zweiten Bauabschnitt zu machen. Hauptthemen waren die Gestaltung des Mittelpunktes des neuen Urnenkreises und die Gestaltung der neuen Tore am Haupt- und Nebeneingang. Im Jahr 2016 war ein generationsübergreifendes Konzept beschlossen worden. Der erste Bauabschnitt beinhaltete die Sanierung der Wege.

Nach der Begehung trafen sich die Räte zur Sitzung in der Turnhalle. Erster Bürgermeister Steffen Lipfert (FW) fasste kurz zusammen, dass in der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates im Januar 2020 die Gestaltung der Türen und des Urnenkreises bereits auf der Tagesordnung gestanden waren: "Sie sind jeweils mit dem Hinweis vertagt worden, dass ein Arbeitskreis ‚Friedhofsumgestaltung‘ gebildet werden soll, der dem Marktgemeinderat Vorschläge zur abschließenden Entscheidung unterbreiten soll." Mittlerweile war im Mitteilungsblatt ein Aufruf veröffentlicht worden, denn Bürger sollten bei der Gestaltung mitbestimmen können. Neben Steffen Lipfert und Landschaftsarchitekt Jörg Czerwonka waren nur fünf weitere Personen zum Treffen des Arbeitskreises gekommen, der allerdings Corona bedingt erst im Mai tagen konnte.

Skulptur aus der Partnergemeinde

Ein bearbeiteter Naturstein soll das Zentrum des neuen Urnenkreises bilden. Dafür soll ein Fundament erstellt werden. "Es kam die Idee, dass eine Skulptur aus der Partnergemeinde Bretzfeld als Zeichen der Freundschaft errichtet werden könnte", trug Lipfert vor und berichtete, dass er Kontakt zum dortigen Kunstverein aufgenommen habe. Dort werden nun Vorschläge erarbeitet, die dann dem Marktgemeinderat vorgelegt werden soll. Als Motiv für die Eingänge schlugen die Mitglieder des Arbeitskreises vor, dass am Haupteingang am rechten Flügel des Tores eine Sonne und am linken Flügel ein Alpha und ein Omega angebracht sein sollen.

Am Nebeneingang werden die Felder gespiegelt. Die Torflügel sollen zur Mitte hin steigend gestaltet werden, sodass die Form eines Daches entsteht. Außerdem soll auf Spitzen verzichtet werden, mit Ausnahme an den Torpfosten. Die Räte nahmen die Vorschläge zur Kenntnis und stimmten ihnen einstimmig zu. cs