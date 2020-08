Zug muss notbremsen

In der Nacht zum Donnerstag schlug ein Reisender auf das Zugpersonal in einem Regionalexpress ein, weshalb der Zug auch kurzfristig halten musste. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Am späten Mittwochabend eskalierte eine Fahrkartenkontrolle im Regionalexpress von Coburg nach Bamberg. Ein polizeibekannter syrischer Staatsangehöriger schlug nach einer verbalen Auseinandersetzung dem Zugbegleiter ins Gesicht, dieser flüchtete anschließend zum Zugführer. Der 25-jährige Angreifer folgte dem Schaffner und attackierte nun auch den Zugführer mit Schlägen ins Gesicht. Der leitete eine Schnellbremsung des Zuges ein. Mit Unterstützung eines Reisenden wurde der Angreifer überwältigt. Der Zug setzte seine Fahrt bis zum Hauptbahnhof Bamberg fort, wo alarmierte Bundespolizisten warteten. Die beiden leicht verletzen Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Der Syrer konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung in zwei Fällen und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. pol