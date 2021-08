Zehn neue Sozialversicherungsfachangestellte verstärken das Fachkräfteteam der AOK-Gesundheitskasse, heißt es in einer Pressemitteilung der AOK. Unter ihnen auch zwei Azubis aus dem Landkreis Bad Kissingen: Christina Landeck (Oerlenbach) und Victor Tris (Hammelburg), die kürzlich ihre Ausbildung abgeschlossen und sich sehr über ihre Übernahme in der Gesundheitskasse und die neuen Tätigkeiten in ganz Unterfranken freuten.

Erneut ist der Durchschnitt der Prüfungsergebnisse im Bayernvergleich in der Region überdurchschnittlich. Bei der Übergabe der Zeugnisse an die glücklichen Absolventen gratulierte Direktor Frank Dünisch zur bestandenen Prüfung und zu den überdurchschnittlichen Ergebnissen. Er wies auf die im zweiten Jahr erschwerten Prüfungsbedingungen während der Pandemie hin.Vor allem die Prüfungsvorbereitung fand fast ausschließlich als Videokonferenzen statt.

Auch zum 1. September 2022 stellt die AOK in Schweinfurt Auszubildende ein. Bewerbungsschluss ist der 30.09.2021. Nähere Infos unter www.aok.de/karrierestart. red