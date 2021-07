Beim Versuch aus einem Bus auszusteigen, stürzte am Montag, gegen 12.35 Uhr, ein gehbehinderter Mann und verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Um den Unfallhergang klären zu können, werden Personen, die am Montag gegen 12.35 Uhr ebenfalls im Linienbus vom Kaufland in die Schönbornstraße saßen und das Unfallgeschehen beobachten konnten, gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/71490 zu melden. pol