Mit halbjährlicher Verspätung - bedingt durch Corona - holte die Frauenunion Neudrossenfeld ihre Hauptversammlung nach und präsentierte sich dabei in guter Verfassung. Unter der Führung von Marion Weidner hat sich der Ortsverband positiv entwickelt.

"Wir haben am ,Bräuwerck' ein Insektenhotel errichtet und damit ein bisschen was für die Umwelt getan", freute sich die Gemeinderätin. Außerdem sei ein Besuch der Katakomben in der alten Maisel-Brauerei in Bayreuth auf gute Resonanz gestoßen. Der Hit sei wieder die Tombola mit 600 Preisen zur Drossenfelder Weihnacht gewesen. Sie bedauerte, dass die Veranstaltung heuer ausfallen muss. "Das tut uns schon weh, denn wenn eine solche Einnahme wegbricht, fehlt das Geld für Spenden."

Weil die Frauenunion 2021 zehn Jahre alt wird ("Das feiern wir richtig"), will man einen eigenen neuen Flyer kreieren, noch heuer ist ein Sockenstrickkurs eingeplant. Einen Wermutstropfen musste die Vorsitzende aber in den Freudenbecher gießen, denn beim öffentlichen Bücherschrank neben der Sparkasse, den die Frauenunion gespendet hatte, wurde die untere Scheibe eingeschlagen. Mit großem Arbeitsaufwand und einem provisorischem Plexiglas hätten Mitglieder den Schaden repariert, es werde nun eine neue Scheibe aus Glas eingesetzt.

Den jugendlichen Täter habe die Polizei ermitteln können. "Vandalismus lohnt sich nicht", meinte dazu Weidner.

Viel Lob gab es von Bürgermeister Harald Hübner. "Ihr beteiligt euch rege am gesellschaftlichen Leben, habt schon viele sinnvolle Aktionen durchgeführt und mit dem Erlös Spenden getätigt".

Auch FU-Kreisvorsitzende Brigitte Soziaghi würdigte die Arbeit des Ortsverbands. Sie kündigte Info-Abende über digitale Testamente an: "Da werden die Leute aufgeklärt, wie man mit den Daten im Netz richtig umgeht." Horst Wunner