Gemeinden 72 Infizierte verzeichnete das Gesundheitsamt für die Stadt Coburg am Mittwoch. Vor einer Woche waren es noch 43. Aus den Gemeinden im Landkreis werden folgende Fallzahlen gemeldet (in Klammern die Werte der Vorwoche): Ahorn 7 (8), Bad Rodach 12 (8), Dörfles-Esbach 11 (7), Ebersdorf 23 (12), Großheirath 6 (6), Grub am Forst 5 (1), Itzgrund 6 (1), Lautertal 7 (2), Meeder 2 (1), Neustadt 27 (11), Niederfüllbach 3 (1), Rödental 34 (11), Seßlach 2 (2), Sonnefeld 23 (17), Untersiemau 8 (2), Weidhausen 21 (10), Weitramsdorf 8 (6). Bisher sind in der Stadt Coburg vier Menschen an oder mit Covid-19 verstorben, im Landkreis 31.

Nachbarkreise Für den Landkreis Hildburghausen meldete das Robert-Koch-Institut am Mittwoch einen Inzidenzwert von 224,7 Neu-Infizierten pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. In Sonneberg lag dieser Wert bei 48,5.