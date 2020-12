Seit dem 1. September dieses Jahres hat Bianca-Patricia Doberer die Leitung des Fachbereichs "Wohnen" der Lebenshilfe Kronach inne. Für die Wahl-Kronacherin erfüllt sich damit ein großer Traum.

Die Sozialwirtin begann ihre berufliche Laufbahn in den 1980er Jahren als Krankenschwester. Daraufhin arbeitete sie als OP-Schwester, Co-Therapeutin in psychosomatischen Einrichtungen, Außendienstmitarbeiterin für eine Medizinproduktefirma, Wundmanagerin nach ICW und freiberufliche Dozentin für Pflegeberufe sowie zuletzt als kommissarische Einrichtungsleiterin in einem Seniorenheim in Bad Staffelstein. Auch in Einrichtungen der Lebenshilfe war sie bereits tätig, so erstmals 1997 in den Allgäuer Werkstätten in Kempten, später in einer Werkstatt für mehrfach behinderte Menschen in Wolfurt/Vorarlberg in Österreich, wo sie auch Auslandserfahrung sammeln konnte.

Schatzkästchen von Erfahrungen

"Ich freue mich, mein großes Schatzkästchen gelebter Erfahrungen in der Lebenshilfe einbringen zu können", erzählt die gebürtige Chemnitzerin, die seit 2010 in Kronach lebt, hier heimisch geworden ist und sich den Menschen und Traditionen wie auch der schönen Natur sehr verbunden fühlt. Nun im "eigenen" Landkreis wirken zu können, sei ein Traum von ihr.

"Unsere Menschen mit einer geistigen Behinderung haben die gleichen Bedürfnisse, Wünsche, Träume wie Menschen ohne Behinderung: Sie sehnen sich nach familiären Strukturen, Bindungen und Freundschaften und wollen ihr Leben selbstbestimmt leben", erklärt die Sozialwirtin, die die Heimbewohner mit ihrer offenen, herzlichen und ehrlichen Art ins Herz geschlossen hat. Wichtig ist ihr ein wohlwollender, wertschätzender Umgang mit den der Lebenshilfe anvertrauten Menschen. Den Wohnheim-Bewohnern wolle man ein liebevolles Zuhause schaffen und ihre Lebensqualität erhöhen. hs