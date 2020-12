Am heutigen Dienstag findet ab 16 Uhr die öffentliche Sitzung des Bau- und Werksenates im Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Wirtschaftsplan 2021 und die Anpassung der Betriebssatzung des Entsorgungs- und Baubetriebes sowie der Straßenreinigungs-, Abfallentsorgungs- und Entwässerungsgebühren und das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren für den Bereich "Campingplatz Bug". Am Mittwoch, 2. Dezember, beginnen um 14.30 Uhr im Hegelsaal der Konzerthalle die Haushaltsberatungen. Der Stadtrat erörtert außerdem die Sanierung des Quartiers am Rathaus Maxplatz, die Bundesförderung für die Sanierung der St.-Getreu-Kirche und die Sanierung des Alten Rathauses. Der Einlass in den Hegelsaal beginnt am Dienstag um 15.30 Uhr und am Mittwoch um 14 Uhr. Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden. red