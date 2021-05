Eine Gutscheinkarte

für die Rhön

Steffen Dietrich, Geschäftsführer der Heimatmacher GmbH aus Gersfeld, betreibt das Portal rhoentravel.de und die App "Rhöner Heimat" Ein nächster Schritt war für ihn der Rhön-Gutschein als Karte für den Geldbeutel. Vorerst sind 40 Einlösestellen und zehn Verkaufsstellen dabei. Das Spektrum reicht vom Dienstleister und Direktvermarkter über Einzelhändler und Freizeiteinrichtungen bis zu Gas­tronomie und Hotellerie. Das Guthaben kann mit der App "Rhöner Heimat" ausgelesen werden.

Zu finden ist das Sortiment auf der Website www.rhoengutschein.de. Hier kann man den Gutschein kaufen und sein Guthaben einsehen. "Wichtigster Unterschied zu bestehenden Karten von Unternehmen oder Städten ist der flächendeckende Einsatz in der ganzen Region", erklärt Dietrich. So seien Karteninhaber völlig flexibel, wenn sie ihr Guthaben einlösen.

Die Idee zum Rhön-Gutschein kam ihm schon vor Corona. Seit Ausbruch der Pandemie hat er das Projekt vorangetrieben. Denn er will dazu beitragen, Handel, Handwerk und Gewerbe in der Rhön in diesen herausfordernden Zeiten zu stärken. "Gemeinsam schaffen wir das", ist sich Dietrich sicher. Das zeigen auch seine Netzwerktreffen mit Unternehmerkollegen, wo man sich zum Austausch und Entwickeln weiterer Innovationen für die Rhön trifft. red