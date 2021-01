Die dritte Falschfahrermeldung auf der A 73 binnen fünf Tagen ging am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr bei der Autobahnpolizei Bamberg ein. Erneut an der Ausfahrt Kemmern fuhr dabei ein laut Zeugenbeschreibung älterer Mann mit einem hellfarbenen Pkw in falscher Richtung auf die Richtungsfahrbahn Bamberg auf. Ein entgegen kommendes Auto musste dem Geisterfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der hellfarbene Pkw konnte durch die Polizeistreifen nicht mehr angetroffen werden und hat die Autobahn wahrscheinlich an der Ausfahrt Breitengüßbach-Mitte verlassen. Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung wurden auch in diesem Fall aufgenommen. Die Autobahnpolizei bittet hierzu um Zeugenmeldungen unter Telefon 0951/9129-510.

Die Häufung von Geisterfahrten steht laut Polizei möglicherweise im Zusammenhang mit der Sperrung der B 4 wegen der Brückenbaustelle. Einige Verkehrsteilnehmer, die von Hallstadt/Kemmern aus nach Breitengüßbach fahren wollen, seien mit der deutlich und klar beschilderten Umleitungsempfehlung offenbar überfordert oder beachteten diese nicht und geraten so letztlich auf die Ausfahrt Kemmern, wo sie, um doch in Richtung Breitengüßbach zu gelangen, falsch in nördliche Richtung auf die A 73 einfahren.

Die Autobahnpolizei und die zuständige Straßenverkehrsbehörde bitten die Verkehrsteilnehmer daher dringend, die bestehende Umleitungsempfehlung zu beachten, um weitere Geisterfahrten zu vermeiden. Nur glücklichen Umständen sei es zu verdanken, dass es bei den bisherigen Falschfahrten zu keinen schweren Verkehrsunfällen kam. red