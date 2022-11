Wie schon in den vergangenen Jahren werden Jürgen und Christiane von der Band "Venus" ihr kleines Benefiz-Weihnachts-Hofkonzert veranstalten. Im Rahmen dieser Aktionen sammeln sie Spenden "aus der Region - für die Region" und haben ein Programm mit Weihnachtssongs aus der Swing-Gospel-Blues- und Popszene zusammengestellt.

Los geht es am Samstag , 10. Dezember, im Hof in der Bürgermeister-Schottdorf-Straße 11 in Oberthulba gegen 16.30 Uhr mit Glühwein, Kaffee sowie Kaltgetränken, Weihnachtsleckereien und Bratwürsten. Es werden wie immer keine festen Preise verlangt, dafür gibt es eine Spendenbox. Das Weihnachtskonzert startet in Anlehnung an die von Jürgen Ballner ins Leben gerufenen Sonntagskonzerte während der Coronazeit um 18 Uhr.

Für Christiane und Jürgen von der Band "Venus" war dies der Start für ihre verschiedenen Veranstaltungen, um Geld zu sammeln und damit zu helfen. Die Spendengelder werden persönlich an Menschen oder Einrichtungen in der Region übergeben. Das Geld kommt dann in voller Höhe genau dorthin, wo es gebraucht wird, oder einfach nur mal als Dankeschön für Menschen, die jeden Tag in Seniorenheimen, Krankenhäusern oder auch im Verkauf das öffentliche Leben unter schwersten Bedingungen aufrechterhalten haben, heißt es in einer Mitteilung.

Beim Konzert gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr auch die Möglichkeit, kleine Handarbeiten aus Ann Kathrins- Kreativhäuschen zu erwerben. Ein kleiner Höhepunkt wird dann am Abend sein, wenn alle anwesenden Kinder zusammen mit den Kindern vom Kinderheim in Aura und Münnerstadt - an die im vergangenen Jahr die Spende ging - mit Christiane und Jürgen zwei Lieder von Rolf Zuckowski zum Besten geben werden. red