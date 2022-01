Europa - das ist nicht nur Brüssel oder Straßburg, Kommission, Rat oder Parlament, sondern oftmals gerade die kleinen Geschichten, die in Städten und Gemeinden stattfinden. Doch wie sehen die genau aus? Das fragte sich Iris Kroon-Lottes vom Europe Direct Zentrum in Coburg und machte sich auf die Suche nach Menschen, die sich in ihrer täglichen Arbeit und in ihrem Leben mit europäischen Themen, Ideen oder Vorschriften beschäftigen.

Gefunden hat sie Museumsdirektoren, Pädagogen oder einen ehemaligen EU-Beamten, die sich alle auf unterschiedliche Art und Weise mit der Europäischen Union auseinandersetzen. Aus den Gesprächen ist der Video-Podcast "Hörbar Europa" entstanden, der auf der Internetseite des Europe Direct Coburg unter www.coburg.eu zu sehen und zu hören ist. "Wir haben nach einem niederschwelligen Einstieg gesucht, um Menschen für die Europäische Union und ihre Themen zu interessieren. Der Videopodcast zeigt Leute aus der Region, die aus ihrem Blickwinkel über ihre Europa-Erfahrungen sprechen", erklärt Kroon-Lottes.

In den aktuellen Folgen erzählt Ursula Kick-Bernklau, die das Coburger Gymnasium Casimirianum leitet, über ihr Europa-Engagement in der Schule und verrät, wie wichtig Austauschprogramme mit anderen Schulen in Europa für junge Menschen sind. Der Coburger Peter Fisch war direkt dort tätig, wo europäische Ideen entstehen - als Beamter bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Heute ist er im Ruhestand und lebt wieder in seiner Heimatstadt. Er spricht über eines der Schwerpunktthemen der EU - die Konferenz zur Zukunft Europas. red