Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

In einer Tiefgarage in der Geyerswörthstraße wurde zwischen Montag und Dienstag ein dort geparktes schwarzes BMW-Cabriolet am rechten Rückscheinwerfer angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 250 Euro angerichtet hatte, machte er sich unerkannt aus dem Staub. Die Bamberger Polizei sucht unter Telefon 0951/9129-210 Zeugen. 53-Jähriger hatte Haschisch einstecken Am Montagnachmittag kontrollierte die Polizei in der Forchheimer Straße zwei Männer mit ihren Fahrrädern. Während der Durchsuchung eines 53-Jährigen tauchte in dessen Rucksack ein Brocken Haschisch auf. Roller-Fahrerin stand unter Drogeneinfluss Eine 20-jährige Roller-Fahrerin wurde am Dienstagnachmittag in der Zollnerstraße kontrolliert. Weil sich der Verdacht ergab, dass die junge Frau unter Drogeneinfluss stand, wurde ein Urintest durchgeführt, der den Verdacht der Polizeibeamten bestätigte. Die junge Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde ihr die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. pol