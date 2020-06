Verletzt wurde eine junge Mopedfahrerin am Dienstag gegen 14 Uhr. Die 16-Jährige befuhr die Bundesstraße 26, von Viereth kommend, mit ihrem Yamaha- Leichtkraftrad und wollte nach links in Richtung Trunstadt abbiegen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wollte die Zweirad-Fahrerin überholen, obwohl ein Pkw entgegenkam, und lenkte deshalb ruckartig nach rechts. Die Zweiradfahrerin musste daraufhin nach rechts ausweichen und stieß gegen die rechte Leitplanke. Ohne sich um die verunfallte Kradfahrerin und dem entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Hyundai mit Haßfurter Kennzeichen. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann gehandelt haben. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei unter der Rufnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol