Wer hat die Autos beschädigt?

In der Zeit vom 31. Juli, 16 Uhr, bis 1. August, 14.30 Uhr, wurde ein in der Scheubelstraße geparktes Auto an der Fahrertüre und am Radkasten hinten links beschädigt. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass dieser Schaden durch ein anderes Fahrzeug verursacht wurde. Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht ist es am Samstag zwischen 14 und 17 Uhr in Bamberg, Kapellenstraße, gekommen. In diesem Zeitraum war ein grauer Audi am Fahrbahnrand abgestellt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er im Bereich des vorderen linken Radlaufes roten Farbabrieb fest, weiter war diese Stelle verkratzt. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen der Unfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg - Stadt zu melden.