Wer hat den blauen Volvo angefahren?

Einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer am Sonntagnachmittag an einem geparkten Volvo. Das blaue Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Altenburger Straße. Wie ein Zeuge beobachtete, schaute sich der Unfallverursacher den Schaden kurz an, um sich anschließend vom Unfallort zu entfernen, ohne seine Personalien bekanntzugeben. Die Bamberger Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen der Unfallflucht, unter anderem nach einem älteren Pärchen, das mit seinem Hund an der Unfallstelle unterwegs war. Dieses wird gebeten, sich bei der Polizei Bamberg- Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Handyvideo führt zu handfester Schlägerei Am Sonntagabend kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier Personen im Bamberger Osten. In der Katzheimerstraße schauten zwei 16-Jährige gegen 22 Uhr ein Handyvideo, wovon sich ein 36-Jähriger provoziert fühlte. Der Mann beleidigte die beiden Jugendlichen und schlug ihnen das Handy aus der Hand. Als sich auch noch ein 20-Jähriger einmischte, der einige Meter abseits stand, kam es zu einer handfesten Schlägerei. Die eintreffende Polizeistreife konnte diese schnell auflösen, musste aber den stark alkoholisierten und aggressiven Angreifer zur Ausnüchterung mit auf die Dienststelle nehmen, da dieser sich nicht beruhigen ließ. pol