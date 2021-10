"Welche Droge passt zu mir?” von Kai Hensel wird am Mittwoch, 3. November, um 20 Uhr im Theater Schloss Maßbach (Intimes Theater) im Rahmen der Besonderen Reihe als Monolog-Stück aufgeführt. Vanessa Ziems, Regieassistentin am Theater, stellt sich mit der Inszenierung als Regisseurin vor, es spielt Anna Schindlbeck. Eine innere Unruhe treibt sie um. Was ist meine Sehnsucht, was meine tiefste Angst? Hanna ist eine intelligente Frau von 32 Jahren. Sie will die innere Kluft zu ihrer Familie mit Liebe füllen. Eine Tür versperrt den Weg zu sich selbst, aber Hanna hält den Schlüssel in der Hand. Das macht sie stark und unter Drogen sogar glücklich... Besuch nur unter der 3G-Regel (nachgewiesen geimpft, genesen oder getestet) möglich. Während der Vorstellung herrscht Maskenpflicht. Kartentelefon: 09735/ 235. red