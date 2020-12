Kneippbecken Acht zu sechs Stimmen erhielt der Vorschlag von Bürgermeister Manfred Deinlein, anlässlich des Kneipp-Jubiläumsjahres 2021 ein Kneippbecken an der Baunach zu errichten. Eine entsprechende Förderung war vom Freistaat zur Förderung der "touristischen Infrastruktur" in Aussicht gestellt worden. Allerdings wurde der vom Bürgermeister zunächst ins Auge gefasste Standort "am Damm, hinter den Gartenfreunden" sofort berichtigt. Sowohl Ludwig Blum (CSU) als auch Matthias Demling (SPD) erinnerten daran, dass sich dort der Hochwasserdamm befinde und somit im Überschwemmungsgebiet ein solches Becken der Versandung ausgesetzt sei. Gemeinderat Bernhard Müller (SPD), der sich selbst als "Kneipp-Liebhaber" outete, stimmte dem anschließenden Vorschlag Blums zu, das Becken neben dem Spielplatz am Weidig, neben der kleinen Baunachbrücke zu verlegen, "dort sei immer Wasser", und zwar "kniehoch". Allerdings müsse das Wasserwirtschaftsamt gefragt werden. Dafür gab es im Gremium eine Mehrheit.

Die Verwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Aufnahme in das Förderprogramm zu ergreifen.

Städtebauförderung Die Gemeinde Reckendorf meldet mit den Projekten "Neugestaltung Geracher Weg bis Dorfplatz", Gehwegänderung am "südlichen Ortseingang", "Neugestaltung des Uferbereichs bei der Sandsteinbrücke", "barrierefreie Gehwegabsenkung" und "Ideenwettbewerb zur Erstellung eines Nutzungskonzepts - Hauptstraße 55" (ehem. Brauerei Stolbinger) bei der Städtebauförderung für 2021 eine Bedarfssumme in Höhe von 720 000 Euro an. awa