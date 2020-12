Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Bad Kissingen laut Pressemeldung des Landratsamtes bei 123. Am Samstag hatte sie noch bei 103,6 gelegen. Neue Corona-Fälle wurden zudem für das Parkwohnstift in Bad Kissingen gemeldet und für das Theresienstift in Bad Kissingen.

Bereits am Samstag war laut Landratsamt bekannt geworden, dass im Parkwohnstift Bad Kissingen ein/-e Bewohner/-in aus dem beschützenden Bereich der Einrichtung positiv auf Covid-19 getestet worden ist. "Der Wohnbereich wurde daraufhin sofort isoliert und eine Reihentestung angesetzt", heißt es in der Pressemeldung weiter. Das Staatliche Gesundheitsamt Bad Kissingen befindet sich demnach in engem Kontakt mit der Einrichtungsleitung. Ein Aufnahme- und Besucherstopp wurde für den betroffenen Bereich verhängt. Dies betrifft aber nicht das Servicewohnen des Parkwohnstifts, wie ergänzend informiert wurde.

Im Theresienstift in Bad Kissingen sind weitere drei Bewohner/-innen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie schließlich am Sonntag bekannt wurde. Zwei weitere Bewohner/-innen und vier Mitarbeiter/-innen, die bereits zuvor positiv auf Covid-19 getestet waren, gelten inzwischen als genesen, wie das Landratsamt weiter meldete. Insgesamt befinden sich aktuell sechs positive Fälle unter den Bewohner/-innen und zwei unter der Mitarbeiterschaft. Ein infizierter Bewohner ist verstorben, wie bereits mehrfach berichtet wurde. Auch diese Einrichtung steht nach wie vor in engem Kontakt mit dem Staatlichen Gesundheitsamt in Bad Kissingen.

Für den Samstag hatte das Bad Kissinger Landratsamt folgende Zahlen gemeldet: Es lagen im Landkreis Bad Kissingen 23 neue Coronafälle vor. Gegenüber dem Freitag galten 17 Personen als genesen.

191 Menschen aktuell infiziert

Am Sonntag kamen schließlich 28 neue Coronafälle dazu. Aktuell sind demnach 191 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Samstag gelten elf Personen als genesen. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 916 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 706 Personen. 19 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben. 464 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 18 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (114), Hammelburg (40), Bad Brückenau (37).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen wieder. Die durch den Landkreis Bad Kissingen veröffentlichten Werte stützen sich auf den aktuell vorliegenden Stand des Gesundheitsamtes.

Weitere Informationen zum Thema finden Interessierte unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus. lue/red