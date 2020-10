Der Frauentreff der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Breitbrunn, Kirchlauter und Neubrunn lädt für Mittwoch, 21. Oktober, zu einer Informationsveranstaltung des Weißen Rings ein. Helmut Will, Leiter der Außenstelle des Weißen Ring im Landkreis Haßberge, stellt Ziele und Hilfsmöglichkeiten der Organisation vor, die sich um die Opfer von Gewalt und Kriminalität kümmert. Er spricht Themen wie Mobbing, Einbruchschutz, Nachbarschaftshilfe sowie Trickbetrügereien an und gibt Tipps, wie man sich vor Straftaten schützen kann. Zudem schildert er reale Fälle aus dem Landkreis. Beginn ist um 19 Uhr, in der Heilig-Länder-Halle in Neubrunn. Die Hygienevorschriften wie Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Abstandsregel sind einzuhalten. Den Weißen Ring hat vor Jahren der bekannte Fernsehmoderator Eduard Zimmermann gegründet. Er führte durch die Sendung "Aktenzeichen xy". red