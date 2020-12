Trotz der Schwierigkeiten durch die Coronavirus-Pandemie kamen viele, viele Pakete für den Johanniter-Weihnachtstrucker zusammen. Auch dieses Jahr konnten bis zum 14. Dezember bei den Sammelstellen der Johanniter Pakete für den Johanniter-Weihnachtstrucker abgegeben werden. Alleine in Oberfranken wurden rund 1400 Pakete an den Sammelstellen abgegeben.

Neu war, dass Pakete auch virtuell gepackt werden konnten. Ulrich Kraus, Projektleiter der Johanniter-Weihnachtstrucker, verkündete nun einen Zwischenstand zu den abgegebenen Paketen. "Es ist fantastisch, und ich bin schon ein bisschen sprachlos: 42 800 Päckchen wurden an den Sammelstellen abgegeben und virtuell wurden 7500 Pakete gespendet!"" freut er sich über die deutschlandweite Resonanz.

Traditionell wären am zweiten Weihnachtsfeiertag die Lastwagen feierlich auf ihre Fahrt in die Zielländer verabschiedet worden. Aufgrund der Situation konnte dieser Termin so nicht stattfinden. Ein Teil der Pakete war bereits auf Lkw verladen und über Speditionen in die Zielländer gebracht worden. Da alle Zielländer als Risikogebiete durch das Robert-Koch-Institut gelistet sind, fahren in diesem Jahr keine ehrenamtlichen Helfer durch die Johanniter. Stattdessen unterstützen Speditionen die Aktion und bringen die Pakete zu den Menschen, die bereits sehnsüchtig auf die Hilfe warten.

Vor Ort nehmen die langjährigen Partner die Pakete von den Speditionen in Empfang. Sie verteilen direkt an die bedürftigen Menschen. Über 2000 Pakete gingen an Projekte in Deutschland, die hier Menschen unterstützen, deren Situation durch die Coronavirus-Pandemie noch schwerer geworden ist. Zielländer sind neben Deutschland in diesem Jahr Albanien, Rumänien, Bosnien, Bulgarien und die Ukraine.

Die Päckchen beinhalten Lebensmittel und Hygieneartikel und wurden nach einer Packliste zusammengestellt. Diese Packliste haben die Johanniter aus ihrer Erfahrung in der Auslandsarbeit zusammengestellt. Weitere Informationen zur Aktion sowie zu Spendenmöglichkeiten gibt es auf www.johanniter.de/weihnachtstrucker online. red