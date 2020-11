- Die Zeit rund um das Weihnachtsfest steckt voller Traditionen und diese haben sich in der ganzen Welt etabliert. Während Weihnachtsbräuche, meist in Familien mehr im Verborgenen aufrecht erhalten werden, sind schon in der Vorweihnachtszeit mitunter Häuser im weihnachtlichem Glanz zu sehen, die bemerkenswert sind und unweigerlich Blicke auf sich ziehen.

Ein solches Haus befindet sich im Bischwinder Weg in der Ortschaft Neuses am Raueneck, einem Ortsteil der Stadt Ebern. Von der Hauptstraße her kommend, etwa auf halber Strecke im Bischwinder Weg, leuchten auf der rechten Seite vier Anwesen im weihnachtlichen Glanz. Eines, welches besonders heraus sticht, ist das Haus von Andreas und Renate Vogt am Ende des Weges. Die gesamte Fassade, Terrasse, Balkon, Bäume und Sträucher im Garten glitzern und blinken.

"Es gefällt uns einfach unser Anwesen im weihnachtlichen Glanz erstrahlen zu lassen", sagt Andreas Vogt. Seit etwa 20 Jahren schmücken er und seine Frau Renate ihr Haus mit Lichtern und Strahlern. Am Anfang war es noch nicht so umfangreich wie heute, sagt der Hausherr. Allerdings sei Jahr für Jahr mehr dazu gekommen. "Während ich damit beschäftigt bin, die Beleuchtung anzubringen, kommt mir manchmal eine neue Idee und ich ergänzte so nach und nach den Umfang unserer Weihnachtsbeleuchtung am Haus", sagt Andreas Vogt. Mit einem "Eisregen" auf dem Balkon hatte es angefangen, was daraus in den letzten Jahren wurde, könne man nun sehen. Vogt sagt, dass sich in Keller seines Hauses Gegenstände stapeln, die er für die Beleuchtung braucht. "Einiges habe ich noch im Keller, was ich noch mit einbauen könnte", sagt der Beleuchtungs-Fan.

Gerne zeigt er, was am Haus und um das Haus herum auf dem großen Gartengrundstück an weihnachtlichem Glanz vorhanden ist. Da stehen einzelne Sträucher die sanftes Licht ausstrahlen, da steht ein Spielturm für Kinder, der mit vielen Lichtern versehen ist, die Terrasse ist mit glitzernden Lichtern behangen, alle Fenster leuchten farblich und die Fassade des Hauses wird mit bunten Lichtern angestrahlt. Nur schwerlich ist ein Strauch auszumachen, der noch natürlich, ohne Glitzer im Garten steht. Aber auch da hat Vogt schon Ideen für das nächste Jahr. Nach seinen Worten hat er für den Hausschmuck schon weit mehr als 1000 Euro ausgegeben.

20 Stunden Aufbauzeit

Der Aufbau des Ganzen nimmt, wie man sich vorstellen kann, einige Zeit in Anspruch. "So um die 20 Stunden werde ich dazu so nach und nach schon gebraucht haben, bist alles angebracht war", sagt Andreas Vogt. Ihm und seiner Frau Renate gefällt der Glitzer und Glimmer rings ums Haus. "Wem es nicht gefällt, der braucht ja nicht hin zu schauen", sagt der Weihnachtsdekorateur.