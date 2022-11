Die vier Adventssonntage stehen musikalisch ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit: Die Staatsbad Philharmonie Kissingen spielt für das Publikum besinnliche Klänge und verströmt damit Vorfreude auf die bevorstehenden Feiertage.

An jedem Sonntag ein neues Licht

Die weihnachtlich geschmückte und dekorierte Wandelhalle sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ebenso schafft der Adventskranz auf der Bühne, auf dem jeden Sonntag eine weitere Kerze erleuchtet wird, ein besonderes Flair. Die Adventskonzerte finden jeweils um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Für die besondere Weihnachtsstimmung gibt es außerdem an den Feiertagen Weihnachtskonzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen.

Auch an den Festtagen

Diese finden an Heiligabend, 24. Dezember, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle statt, ebenso wie am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag jeweils um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr.

Die Musiker und Musikerinnen haben beim letzten Weihnachtskonzert zusätzlich eine kleine Überraschung für ihre Zuhörer parat: ein musikalisches Geschenk der besonderen Art. red