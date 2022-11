Auf Weihnachten in Franken stimmt am Sonntag. 4. Dezember, ein Konzert im stilvoll dekorierten Max-Littmann-Saal die Besucherinnen und Besucher ein. Los geht es um 15.30 Uhr. Es spielen die Premicher Blechbläser, Hoibüche Muisig, das Ziach-Duo, das Alphorntrio Holzklang, die Vasbühler Krammetsvögel und Saitenmusik Parente-Rhau-Rottmann. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/80 48 444, online unter badkissingen.de/events oder per E-Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red/Foto: Bernhard Büttner