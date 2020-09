Was steckt hinter Gülle-Import?

Die Landwirtschaft wird immer komplexer. Und somit steigt auch die Unsicherheit in der Bevölkerung, ob das, was in Betrieben geschieht, gut, erlaubt, falsch oder richtig ist. Ein Bespiel ist die Gülle-Ausbringung. Für die Landwirtschaft sind die Ausscheidungen aus der Tierhaltung wertvoller Dünger für ihre Äcker . Doch wo der Gülle-Einsatz zu hoch ist, kann die Nitratbelastung steigen. Deshalb setzt sich der Bund Naturschutz für strengere Regelungen in der Düngeverordnung ein.