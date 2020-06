Wanderungen starten

Mit zeitlicher Verzögerung wegen der Corona-Beschränkungen bietet die Tourist-Info Gößweinstein ab sofort wieder geführte Wanderungen und andere Veranstaltungen an. Mit den geführten Wanderungen geht es am Sonntag, 14. Juni, los. Die Rundwanderung führt von der Fellner-Doline zur Stempfermühlquelle. Start ist um 10 Uhr am Friedhofs-Parkplatz in der Viktor-von-Scheffel-Straße. Der Gößweinsteiner Nachtwächter wird am Freitag, 11. Juni, und am Samstag, 12. Juni, erstmals wieder seine Runden durch den Ort ziehen. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung in der Tourist-Info notwendig. Dort gibt es auch die Tickets. Weitere Infos unter www.ferienzentrum-goessweinstein.de, Telefon 09242/456, E-Mail info@goessweinstein.de. Foto: PR