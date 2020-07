Wanderung auf den Veitenstein

Der Naturpark Haßberge lädt zu einer Abenteuertour zur Quergeles-Höhle auf dem Veitenstein bei Lußberg ein. "Von Höhlen, Zwergen, Teufeln - und himmlischen Ausblicken" lautet das Motto, wie der Naturparkverein mitteilte. Die Wanderung führt hinauf auf den sagenumwobenen Veitenstein, der mit "himmlischen" Ausblicken ins Land begeistert. Dort erkunden die Teilnehmer spannende Orte wie den Teufelsgraben und die Quergeles-Höhle. Im Quergeles-Loch hausten der Sage nach Zwerge. Besonders Mutige dürfen in die Zwergenhöhle hinabsteigen. Der Termin ist am Sonntag, 5. Juli, von 10 bis 13 Uhr. Der Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Höhlensteig in Lußberg (Gemeinde Breitbrunn). Eine Anmeldung ist nötig unter E-Mail katja.winter@hassberge.de oder Telefon 09523/8833996. Unser Bild entstand auf dem Veitenstein. Bereits am Samstag, 4. Juli, bietet der Naturparkverein eine Wanderung im Bundrofer Forst an. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes zu verschiedenen Baumarten, Waldbildern, Waldschutz und Waldumbau. Der Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Wanderparkplatz Struthügel im Bundorfer Forst. Für diese Tour ist ebenfalls eine Anmeldung erforderlich (Daten siehe oben). Foto: Naturpark Haßberge