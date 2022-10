Am Freitag, 7. Oktober, können Besucherinnen und Besucher der Museen Schloss Aschach ein Konzert der besonderen Art erleben: Von 19.30 bis 21.30 Uhr haben sie die Möglichkeit, in drei Räumen des Graf-Luxburg-Museums unterschiedlichen musikalischen Darbietungen zu lauschen. Im Speisesaal werden sie mit Gitarrenklängen von Carlo Hilsdorf empfangen. In der Ostasiatischen Sammlung kreiert die Harfenspielerin Maria Straub (Bild) mit ruhigen sowie dynamischen Klängen eine eindrucksvolle Atmosphäre. Im Billardsaal spielt Felix Schneider-Restschikow auf seinem E-Piano traditionellen Jazz und selbst komponierte Werke. Die Veranstaltung wird durch den Verein "Freunde und Förderer der Museen Schloss Aschach e.V." unterstützt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist unter 09708/704 188 20 oder schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de möglich. Foto: Martin Kreklau