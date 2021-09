Der Würzburger Puppenspieler Thomas Glasmeyer spielt am morgigen Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag, 12. September, um 17 Uhr im Kunstmuseum Bayreuth seine Figurentheaterparodie "Wagner im Ring".

In diesem Ring an einem Abend werden unter anderem folgende Fragen gestellt und beantwortet: Hat Wotan die Walküren wirklich nur versehentlich mit Erda gezeugt? Und: Müssen in der Oper eigentlich immer alle Protagonisten sterben? Es gibt noch Karten unter Telefon 0921/7645310 oder per E-Mail an pr@kunstmuseum-bayreuth.de. Foto: Martin Stumpf